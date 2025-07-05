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На рахунку Томаса 33 трофеї з мюнхенським клубом.

Матч проти ПСЖ (0:2) в 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 був останнім у футболці Баварії для нападника Томаса Мюллера.

Мюллер розповів, куди може піти з Баварії

Нині 35-річний німець дебютував за клуб із Мюнхена в серпні 2008-го. У березні 2009 року Мюллер відкрив лік своїм результативним ударам за Баварію.

Загалом Томас провів 756 матчів за рідних для нього "ротен" у всіх турнірах, відзначившись 250-ма голами й 276-ма асистами. Із грандом універсальний виконавець здобув 33 трофеї.

Баварію Мюллер залишить на правах вільного агента.