На рахунку Томаса 33 трофеї з мюнхенським клубом.
Томас Мюллер, bundesliga.com
05 липня 2025, 23:36
Матч проти ПСЖ (0:2) в 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 був останнім у футболці Баварії для нападника Томаса Мюллера.
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Нині 35-річний німець дебютував за клуб із Мюнхена в серпні 2008-го. У березні 2009 року Мюллер відкрив лік своїм результативним ударам за Баварію.
Загалом Томас провів 756 матчів за рідних для нього "ротен" у всіх турнірах, відзначившись 250-ма голами й 276-ма асистами. Із грандом універсальний виконавець здобув 33 трофеї.
Баварію Мюллер залишить на правах вільного агента.