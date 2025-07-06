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Коментар гравця Боруссії після вильоту з КЧС.

Після поразки від мадридського Реала з рахунком 2:3 у півфіналі Клубного чемпіонату світу, хавбек Боруссії Паскаль Гросс прокоментував виліт з турніру.

"Спочатку ми хотіли залишатися компактними, відбирати м’яч у Реала та швидко переходити в атаку. Але ми не змогли повністю контролювати гру.

Вони активно діяли на флангах і забили два швидкі голи після навісів. У нас також були періоди володіння, мали свої моменти, але наші атаки не несли достатньої загрози.

Не було феєрверку навіть з боку Реала, хоча у них було чимало шансів. Вони просто ефективно їх використали", — сказав Гросс.

Відео голів та огляд матчу доступний на Football.ua.