Коментар гравця Боруссії після вильоту з КЧС.
Гроос, getty images
06 липня 2025, 10:36
Після поразки від мадридського Реала з рахунком 2:3 у півфіналі Клубного чемпіонату світу, хавбек Боруссії Паскаль Гросс прокоментував виліт з турніру.
"Спочатку ми хотіли залишатися компактними, відбирати м’яч у Реала та швидко переходити в атаку. Але ми не змогли повністю контролювати гру.
Вони активно діяли на флангах і забили два швидкі голи після навісів. У нас також були періоди володіння, мали свої моменти, але наші атаки не несли достатньої загрози.
Не було феєрверку навіть з боку Реала, хоча у них було чимало шансів. Вони просто ефективно їх використали", — сказав Гросс.
Відео голів та огляд матчу доступний на Football.ua.