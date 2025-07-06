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Сенсаційний іспанець продовжує вражати на КЧС.

Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія висловився після перемоги над Боррусією Дортмунд (3:2) в 1/4 фіналу КЧС. Його слова наводить офіційний сайт ФІФА.

"Взагалі не міг уявити, що заб'ю чотири голи на Клубному чемпіонаті світу. Це немислимо. Я дуже задоволений перемогою, виконаною роботою і виходом у півфінал.

Передача від Арди Гюлера була подарунком. Ми знали, що лінія оборони Боруссії грає дуже високо, тому потрібно було скористатися простором. Після такої класної передачі мені залишалося лише переправити м'яч у сітку", — сказав Гарсія.

Наразі на рахунку Гонсало Гарсії чотири забиті м'ячі у п'яти зіграних матчах КЧС. Він ділить перше місце у гонці бомбардирів з Анхелем Ді Марією, Маркосом Леонардо та Серу Гірассі, які також відзначилися чотирма голами на турнірі.