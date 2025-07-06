Сенсаційний іспанець продовжує вражати на КЧС.
Gonzalo García Torres, getty images
06 липня 2025, 12:53
Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія висловився після перемоги над Боррусією Дортмунд (3:2) в 1/4 фіналу КЧС. Його слова наводить офіційний сайт ФІФА.
"Взагалі не міг уявити, що заб'ю чотири голи на Клубному чемпіонаті світу. Це немислимо. Я дуже задоволений перемогою, виконаною роботою і виходом у півфінал.
Передача від Арди Гюлера була подарунком. Ми знали, що лінія оборони Боруссії грає дуже високо, тому потрібно було скористатися простором. Після такої класної передачі мені залишалося лише переправити м'яч у сітку", — сказав Гарсія.
Наразі на рахунку Гонсало Гарсії чотири забиті м'ячі у п'яти зіграних матчах КЧС. Він ділить перше місце у гонці бомбардирів з Анхелем Ді Марією, Маркосом Леонардо та Серу Гірассі, які також відзначилися чотирма голами на турнірі.