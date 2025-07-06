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Попри поразку 2:3, у клубі задоволені виступом на турнірі й вважають, що залишають його з гідністю.

Після драматичної поразки від мадридського Реала з рахунком 2:3 у півфіналі Клубного чемпіонату світу, наставник Боруссії Ніко Ковач прокоментував виліт з турніру.

"Куртуа — воротар світового класу. Було б не зовсім справедливо, якби ми зрівняли рахунок 3:3. Якщо говорити про перший тайм, то Реал був значно кращим. Ми були надто пасивними, занадто саморуйнувалися і не вигравали єдиноборства. Я розумію, що погода не ідеальна для підкатів, але в другому таймі ми зіграли краще.

Ми трохи змінили тактику, і це суттєво вплинуло. Завершальна фаза гри була справжньою насолодою. Загалом ми можемо залишити турнір з високо піднятою головою. Ми з гідністю представляли Боруссію та Німеччину", — сказав Ковач.

Відео голів та огляд матчу доступний на Football.ua.