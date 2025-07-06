Німеччина

Баварія на деякий час втратила свого талановитого плеймейкера через жахливу травму.

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала в матчі проти ПСЖ (0:2) у чвертьфіналі плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 зламав ліву малогомілкову кістку й пошкодив кілька зв'язок, передає видання BILD.

Наприкінці першого тайму протистояння 22-річний німець жорстко зіткнувся з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою, що призвело до жахливої травми. Повідомляється, що через неї талант мюнхенського клубу може пропустити 4-5 місяців.

У сезоні-2024/25 Мусіала відзначився 21-м голом і вісьмома асистами в 44-х матчах усіх турнірів. Цього ж року Джамал пропустив вісім поєдинків через пошкодження задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, матч проти ПСЖ був останнім у футболці "ротен" для Томаса Мюллера.