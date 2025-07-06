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Бельгієць розкритикував молодого іспанця.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа розкритикував молодого центрального захисника команди Діна Гюйсена за отриману червону картку за фол на нападнику Боруссії Д Серу Гірассі. Цитує бельгійця Sport.es.

"Так, він явно облажався. Непотрібно цього робити в кінцівці матчу. Правила такі: якщо ви не спробуєте зіграти у м’яч, то це червона.

Я думаю, що це те, чого він хотів: трохи дестабілізувати рух нападника своєю рукою. Але такі нападники, як Гірассі, розумні і дозволяють собі впасти. І, звичайно, суддя дасть червону картку. Треба грати обережніше в таких ситуаціях", — заявив Куртуа.

Нагадаємо, що на 90+6 хвилині матчу Реал — Боруссія Д, у власному штрафному майданчику захисник "вершкових" Гюйсен завалив нападника "джмелів" Гірассі необачним рухом, і не тільки привіз пенальті у власні ворота, а ще й отримав червону картку, яка не дозволить йому прийняти участь у півфіналі КЧС.