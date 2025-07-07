Інше

Саудівський клуб планує підписати аргентинця після завершення його контракту з Інтер Маямі.

Саудівський Аль-Ахлі розпочав переговори з Ліонелем Мессі, капітаном Інтер Маямі та збірної Аргентини.

Як повідомляє L’Équipe, клуб має намір підписати зіркового форварда вже в грудні, коли закінчиться його контракт із американським клубом.

38-річний нападник у сезоні 2025 провів 24 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах, забивши 16 голів і зробивши шість асистів. Він залишається ключовою фігурою команди, попри виліт у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, де Інтер Маямі поступився ПСЖ.

Нагадаємо, 38-річний Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. З того моменту він провів за клуб 63 матчі, забив 50 голів та віддав 24 асисти.