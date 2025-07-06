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Чудова результативність від 38-річного аргентинця.

Сьогодні вночі Інтер Маямі в гостях розгромив Монреаль із рахунком 4:1.

У цьому поєдинку оформленим дублем та результативною передачею відзначився нападник Маямі Ліонель Мессі.

Таким чином, 38-річний аргентинець повторив рідкісне досягнення зірок американської ліги МЛС, ставши четвертим гравцем в історії чемпіонату, який зміг оформити дубль та віддати асист у трьох матчах поспіль.

Останнім, кому підкорялося це досягнення, був Тьєррі Анрі — француз зробив це 7 квітня 2012 року. До нього таким досягненням відзначилися Дієго Серна (2001) та Анте Разов (1999).

Минулого сезону Мессі провів 18 матчів, у яких забив 13 голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Мессі продовжить кар’єру в Інтер Маямі.