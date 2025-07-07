Хорватський хавбек завершив кар'єру наприкінці минулого сезону.
Іван Ракітич, Getty Images
07 липня 2025, 16:28
Колишній півзахисник збірної Хорватії та Барселони Іван Ракітич прокоментував рішення про завершення своєї кар'єри за підсумками минулого сезону.
"Дорогий футбол. Ти був частиною мого життя з самого першого дня. Від полів Мьоліна, мого рідного міста у Швейцарії, до найбільших стадіонів світу, ти завжди був поруч.
Ти дав мені перший шанс у Базелі. Я був ще дитиною, але ти змусив мене повірити, що можливо все. І це було лише початком. У Шальке я зростав разом із тобою. Це був мій перший досвід далеко від дому, і я навчився приймати нові виклики, знайомитися з новими культурами, засвоювати нові уроки. Ти зробив мене сильнішим, і цей розвиток відкрив нові двері.
Так я потрапив до Севільї. І там я відчув щось інакше. Ти дав мені значно більше – ти подарував мені дім. Я мав честь бути капітаном, підняти над головою свій перший європейський трофей.
Але найголовніше – саме там я зустрів кохання всього свого життя. Завдяки тобі я знайшов свою партнерку, майбутню маму моїх доньок. Я створив свою родину. І коли мені здавалося, що я вже пережив усе – ти знову мене здивував.
Потім була Барселона. Ти дозволив мені здійснити мрію, про яку я навіть не наважувався мріяти. Я грав поруч із найкращими, здобував трофеї та переживав магічні вечори на Камп Ноу. Ти дав мені честь стати частиною твоєї історії. Але й на цьому ти не зупинився.
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Ти дозволив мені повернутись у Севілью, щоб замкнути коло, сказати дякую, знову відчути себе вдома та знову перемагати. Але навіть тоді ти приготував для мене ще більше. Коли я найменше цього очікував, ти відвів мене в інше місце, з іншим ритмом і новим способом відчувати тебе – в Аль-Шабаб. Це був особливий і гордий етап, під час якого я знайшов друзів на все життя.
І, наче знаючи, як багато це означатиме для мене, ти подарував мені ще один незабутній розділ – повернення до коріння. Вперше грати в Хорватії, представляючи Хайдук – це був досвід, який я пронесу крізь усе життя.
Але понад усе – ти дав мені найбільшу честь із усіх: одягти футболку моєї країни, представляти Хорватію. Для такої маленької країни, як наша, вихід у фінал чемпіонату світу – це не просто спортивне досягнення, це вічна мить, подарунок цілій нації. Футбол, ти дав мені більше, ніж я будь-коли міг мріяти. Ти подарував мені друзів, емоції, радість і сльози. Ти подарував мені ціле життя – життя, яке я завжди носитиму з гордістю.
Тепер час сказати прощавай. Тому що навіть якщо я відійду від тебе, я знаю – ти ніколи не відійдеш від мене. Дякую тобі, футбол, за все", — написав Ракітич у своєму Instagram.
За свою кар'єру Ракітич провів 887 матчів, у яких забив 125 голів та віддав 141 асист. Також на його рахунку 106 матчів за збірну Хорватії, в яких забив 15 голів та віддав 16 асистів.