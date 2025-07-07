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Хорватський хавбек завершив кар'єру наприкінці минулого сезону.

Колишній півзахисник збірної Хорватії та Барселони Іван Ракітич прокоментував рішення про завершення своєї кар'єри за підсумками минулого сезону.

"Дорогий футбол. Ти був частиною мого життя з самого першого дня. Від полів Мьоліна, мого рідного міста у Швейцарії, до найбільших стадіонів світу, ти завжди був поруч.

Ти дав мені перший шанс у Базелі. Я був ще дитиною, але ти змусив мене повірити, що можливо все. І це було лише початком. У Шальке я зростав разом із тобою. Це був мій перший досвід далеко від дому, і я навчився приймати нові виклики, знайомитися з новими культурами, засвоювати нові уроки. Ти зробив мене сильнішим, і цей розвиток відкрив нові двері.

Так я потрапив до Севільї. І там я відчув щось інакше. Ти дав мені значно більше – ти подарував мені дім. Я мав честь бути капітаном, підняти над головою свій перший європейський трофей.

Але найголовніше – саме там я зустрів кохання всього свого життя. Завдяки тобі я знайшов свою партнерку, майбутню маму моїх доньок. Я створив свою родину. І коли мені здавалося, що я вже пережив усе – ти знову мене здивував.

Потім була Барселона. Ти дозволив мені здійснити мрію, про яку я навіть не наважувався мріяти. Я грав поруч із найкращими, здобував трофеї та переживав магічні вечори на Камп Ноу. Ти дав мені честь стати частиною твоєї історії. Але й на цьому ти не зупинився.

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Ти дозволив мені повернутись у Севілью, щоб замкнути коло, сказати дякую, знову відчути себе вдома та знову перемагати. Але навіть тоді ти приготував для мене ще більше. Коли я найменше цього очікував, ти відвів мене в інше місце, з іншим ритмом і новим способом відчувати тебе – в Аль-Шабаб. Це був особливий і гордий етап, під час якого я знайшов друзів на все життя.

І, наче знаючи, як багато це означатиме для мене, ти подарував мені ще один незабутній розділ – повернення до коріння. Вперше грати в Хорватії, представляючи Хайдук – це був досвід, який я пронесу крізь усе життя.

Але понад усе – ти дав мені найбільшу честь із усіх: одягти футболку моєї країни, представляти Хорватію. Для такої маленької країни, як наша, вихід у фінал чемпіонату світу – це не просто спортивне досягнення, це вічна мить, подарунок цілій нації. Футбол, ти дав мені більше, ніж я будь-коли міг мріяти. Ти подарував мені друзів, емоції, радість і сльози. Ти подарував мені ціле життя – життя, яке я завжди носитиму з гордістю.

Тепер час сказати прощавай. Тому що навіть якщо я відійду від тебе, я знаю – ти ніколи не відійдеш від мене. Дякую тобі, футбол, за все", — написав Ракітич у своєму Instagram.

За свою кар'єру Ракітич провів 887 матчів, у яких забив 125 голів та віддав 141 асист. Також на його рахунку 106 матчів за збірну Хорватії, в яких забив 15 голів та віддав 16 асистів.