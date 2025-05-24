Колишній хавбек Барселони вважає юного таланта фаворитом на Золотий м'яч, попри поразку в Лізі чемпіонів.
Ламін Ямал, getty images
24 травня 2025, 17:32
Колишній півзахисник Барселони Іван Ракітич висловився про феноменальний сезон Ламіна Ямала, назвавши юного гравця головним претендентом на Золотий м'яч. За його словами, участь у фіналі Ліги чемпіонів могла б лише зміцнити цю позицію.
"Якби Ламін вийшов у фінал Ліги чемпіонів, не думаю, що у нас були б сумніви в тому, що він виграє Золотий м'яч у цьому сезоні. Особисто для мене Ямаль – фаворит", — заявив Ракітіч.
Також хорват наголосив, що не варто порівнювати 16-річного вундеркінда з Ліонелем Мессі:
"Не потрібно порівнювати його ні з ким, тим більше порівнювати його з Ліонелем Мессі. Ямал повинен побудувати свій власний шлях і свою власну історію, і він це зробить", — підсумував хорват.
Цього сезону Ламін Ямаль зіграв 34 матчі в Ла Лізі, забив дев'ять голів та зробив 13 результативних передач. Він є найкращим асистентом чемпіонату Іспанії.
Раніше Жоан Лапорта висловився щодо продовження контракту з Ямалем.