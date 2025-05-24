Іспанія

Колишній хавбек Барселони вважає юного таланта фаворитом на Золотий м'яч, попри поразку в Лізі чемпіонів.

Колишній півзахисник Барселони Іван Ракітич висловився про феноменальний сезон Ламіна Ямала, назвавши юного гравця головним претендентом на Золотий м'яч. За його словами, участь у фіналі Ліги чемпіонів могла б лише зміцнити цю позицію.

"Якби Ламін вийшов у фінал Ліги чемпіонів, не думаю, що у нас були б сумніви в тому, що він виграє Золотий м'яч у цьому сезоні. Особисто для мене Ямаль – фаворит", — заявив Ракітіч.

Також хорват наголосив, що не варто порівнювати 16-річного вундеркінда з Ліонелем Мессі:

"Не потрібно порівнювати його ні з ким, тим більше порівнювати його з Ліонелем Мессі. Ямал повинен побудувати свій власний шлях і свою власну історію, і він це зробить", — підсумував хорват.

Цього сезону Ламін Ямаль зіграв 34 матчі в Ла Лізі, забив дев'ять голів та зробив 13 результативних передач. Він є найкращим асистентом чемпіонату Іспанії.

Раніше Жоан Лапорта висловився щодо продовження контракту з Ямалем.