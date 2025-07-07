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Джанлуїджі Доннарумма, getty images
07 липня 2025, 22:51
Вінченцо Райола, який є агентом воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми, розповів, хто найбільше заслуговує на Золотий м'яч-2025. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.
"На мій погляд, Джанлуїджі Доннарумма заслуговує на Золотий м'яч. Усман Дембеле багато зробив для команди своїми голами, але ПСЖ ніколи б не виграв Лігу чемпіонів без сейвів Джанлуїджі проти Ліверпуля, Астон Вілли та Арсеналу.
Новий контракт? Ми налаштовані оптимістично. ПСЖ — прекрасний клуб. Давайте дамо цьому сезону завершитися. На кону — кульмінація і без того історичної кампанії. Потім ми постараємося дійти згоди", — сказав Райола.
Чинна трудова угода голкіпера з парижанами розрахована до 30 червня 2026 року.