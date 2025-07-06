Німеччина

В Мюнхені незадоволені діями італійського воротаря.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль прокоментував жахливу травму лідера команди Джамала Мусіали. Його слова наводить журналіст Керрі Гау.

"Якщо я важу 100 кілограмів і на повній швидкості стрибаю в гомілку, ризик того, що щось трапиться, дуже великий. Я абсолютно не вважаю, що Доннарумма зробив це навмисно, але він і не виявив жодної обережності", — сказав Еберль.

Нагадаємо, що голкіпер ПСЖ Доннарумма намагався перехопити м’яч після довгої передачі, але в падінні врізався в ногу півзахиснику Баварії Мусіали. Внаслідок контакту нога німця вивернулася під неприродним кутом. Йдеться про перелом щиколотки.

Раніше повідомлялося, що Мусіала може пропустити до 5 місяців внаслідок жорсткого зіткнення з Доннаруммою.