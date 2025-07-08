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Ренато Гаушо поділився очікуваннями від протистояння з англійським клубом у півфіналі клубного чемпіонату світу.

Наставник бразильського Флуміненсе Ренато Гаушо прокоментував майбутню битву проти лондонського Челсі у півфіналі клубного чемпіонату світу. Матч відбудеться сьогодні, 8 липня, о 22:00 за київським часом.

Тренер очікує непросте протистояння, яке, за його словами, нагадуватиме інтелектуальну гру.

— Ми маємо безмежну повагу до Челсі, але це буде шахова партія. Очікуємо, що це буде матч терпіння без великої кількості гольових моментів, — наголосив Ренато в коментарі ESPN.

Фахівець звернув увагу і на складні погодні умови, які можуть вплинути на хід зустрічі:

— Звісно, ще і яка спека! Особливо о 15:00, коли розпочнеться матч. Навряд чи ми володітимемо м'ячем постійно, тож нам потрібно буде бігати за суперником, а це серйозно виснажує.

Також 62-річний тренер уточнив свою попередню характеристику Флуміненсе як "гидотного каченяти", пояснивши, що мав на увазі фінансову нерівність між його клубом та іншими учасниками турніру.

Нагадаємо, Флуміненсе пробився до 1/2 фіналу, здолавши Аль-Хіляль із рахунком 2:1. Такий самий результат у своєму чвертьфінальному матчі показав і Челсі, перегравши бразильський Палмейрас.