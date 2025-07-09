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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 8 липня 2025 року.

У півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 Челсі здобув впевнену перемогу над Флуміненсе з рахунком 2:0 та став першим фіналістом оновленого турніру.

Головним героєм матчу став бразильський нападник лондонців Жуан Педро, який оформив дубль у ворота свого колишнього клубу. Він відкрив рахунок на 18-й хвилині, а на початку другого тайму подвоїв перевагу після чергової швидкої атаки.

Підопічні Енцо Марески впевнено контролювали хід гри, змушуючи Флуміненсе діяти другим номером, тоді як бразильський клуб не зумів створити по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Роберта Санчеса.

Челсі вийшов у фінал, де побореться за титул Клубного чемпіона світу-2025 із переможцем пари ПСЖ — Реал Мадрид, тоді як Флуміненсе завершив виступи на турнірі, ставши останнім представником Бразилії у плейофі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Флуміненсе — Челсі у рамках 1/2 фіналу КЧС-2025:

Флуміненсе — Челсі 0:2

Голи: Жуан Педро, 18, 56



Флуміненсе: Фабіо — Ігнасіо, Сілва, Сантос (Кено, 54) — Гуга, Еркулес (Ліма, 70), Берналь (Каноббіо, 69), Нонато (Сотельдо, 66), Рене — Аріас, Кано (Еверальдо, 54).



Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 68), Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — К. Палмер, Кайседо, Е. Фернандес (Сантос, 86) — Нету (Мадуеке, 68), Жуан Педро (Джексон, 60), Нкунку (Дьюзбері-Голл, 86).



Попередження: Санчес — Нонато, Сотельдо