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Вінгер парижан поділився своїми думками перед грою з Реалом.

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія прокоментував майбутній півфінальний матч Клубного чемпіонату світу-2025 проти мадридського Реалу.

"У їхній команді є не лише один футболіст! Це дуже хороша команда, і ми маємо поважати всіх гравців. Ми зосереджені на своїй грі.

Чому б віддав перевагу: Мбаппе на полі чи на лаві запасних? Це складне питання. Мбаппе — один із найкращих гравців прямо зараз. Реал — це небезпечніша команда з Мбаппе.

Реал має чудових футболістів, але, перш за все, це якісна команда", — наводить слова Кварацхелії L'Equipe.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Реал відбудеться сьогодні, 9 липня, о 22:00 за Києвом.