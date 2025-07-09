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Орельєн Чуамені поділився очікуваннями від матчу проти ПСЖ.

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені прокоментував майбутній півфінальний матч КЧС-2025 проти ПСЖ.

"Ми дуже добре працюємо над підготовкою до гри з ПСЖ. Ми дуже раді, що потрапили до півфіналу, але хочемо більшого. Ми маємо виграти матч проти ПСЖ і віддамо всі сили, боротимемося за перемогу і за те, щоб залишитися на турнірі.

ПСЖ — хороша команда, з багатьма гравцями, яких я особисто знаю. ПСЖ є однією з найкращих команд у світовому футболі, вони виграли Лігу чемпіонів. Це буде складний матч, але у нас є якість, щоб його виграти, і ми маємо це довести.

Позиція центрального півзахисника дуже важлива, бо ми повинні передбачати, що відбуватиметься на полі. Моє завдання — адаптуватися, це залежить від умов кожного матчу і стилю гри суперника.

Щодня ми все краще розуміємо, чого хоче тренер і його штаб. З кожним матчем ми покращуємося і на полі, і поза ним. Ми маємо продовжувати працювати і вдосконалюватися", — наводить слова Чуамені прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Реал відбудеться сьогодні, 9 липня, о 22:00 за Києвом.