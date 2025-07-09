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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють ПСЖ та мадридський Реал.

Французький Парі Сен-Жермен та мадридський Реал зіграють у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Луїс Енріке, після перемоги над мюнхенською Баварією (2:0), використав із перших хвилин Бералдо в центрі оборони, тоді як Дембеле гратиме на вістрі атаки.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над туринським Ювентусом (3:2), залучив до стартового складу Асенсіо в обороні, тоді як Мбаппе гратиме в атаці.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: сафонов, Тенас, Баркола, Заїр-Емері, Камара, Кан Ін, Маюлю, Мбає, Рамуш.



Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Гюлер, Чуамені, Беллінгем — Мбаппе, Г. Гарсія, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Карвахаль, Мілітао, Камавінга, Модрич, Родріго, Васкес, Себальйос, Діас, Рамон, Андрес, Муньйос, Мартін.



Гра ПСЖ — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.