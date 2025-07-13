Інше

Організація запроваджує нові стандарти для захисту здоров’я футболістів, але виникають питання щодо їхнього впровадження.

У Нью-Йорку напередодні фіналу клубного чемпіонату світу відбулася важлива зустріч президента ФІФА Джанні Інфантіно з представниками міжнародних профспілок футболістів.

Сторони досягли згоди щодо введення обов’язкової мінімальної перерви у 72 години між офіційними матчами, а також мінімум 21 дня відпочинку або відпустки для гравців по завершенні кожного сезону.

У заяві ФІФА наголошується, що нові правила мають адаптуватися під індивідуальні особливості календарів і чинних колективних договорів.

Втім, поки що не зрозуміло, як саме ці норми будуть реалізовані на практиці. Наприклад, клуби, які виступають у Лізі Європи в четвер пізно ввечері, зазвичай грають матчі національних чемпіонатів у неділю. Дотримання 72-годинної паузи може змусити їх переносити поєдинки на понеділок — але в деяких лігах, зокрема в Бундеслізі, матчі у понеділок не проводяться.

Таким чином, попри узгоджений консенсус, практична реалізація нових вимог може викликати складнощі та потребуватиме змін у вже існуючих розкладах.