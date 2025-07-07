Україна

Спортивний директор Шахтаря заявив, що організація не захистила інтереси клубу після початку повномасштабної війни.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна розкритикував ФІФА за недостатню підтримку України в умовах воєнного часу. В інтерв'ю іспанському виданню Marca він порівняв дії двох головних футбольних органів — УЄФА та ФІФА — й наголосив на відсутності реальної допомоги з боку останньої.

"УЄФА багато зробила. Зокрема, Чеферін показав, що йому не байдуже допомагати в складних ситуаціях. ФІФА ж не зробила нічого. Нічого. Вони мали захищати українські клуби та гравців за допомогою законів, але вони цього не зробили", — заявив Срна.

За його словами, рішення ФІФА 2022 року дозволити іноземним футболістам призупиняти контракти з українськими та російськими клубами завдало серйозного удару по Шахтарю.

"Ми продовжуємо платити за гравців, яких купували за великі гроші до війни. Вони пішли з Шахтаря, скориставшись правом на призупинення контрактів. Через ці правила ми втратили Тете та Соломона. У них залишався рік або два до завершення угод, і після цього вони стали вільними агентами", — додав він.

Шахтар продовжує вимагати змін у регулюванні трансферних правил під час надзвичайних обставин, щоб захистити права клубів у подібних ситуаціях.

Раніше Срна розповів, чому Шахтар відпустив Степаненка, Зубкова і Сікана.