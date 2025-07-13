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Чемпіон Греції заплатив майже чотири мільйони євро за 22-річного півзахисника з академії Бенфіки.

Олімпіакос продовжує активну підготовку до нового сезону після здобуття чемпіонства та Кубка Греції. Клуб із Пірея оголосив про трансфер 22-річного португальського центрального хавбека Діогу Насіменту.

Футболіст є вихованцем академії Бенфіки, а з літа 2023 року виступав за Візелу, де привернув увагу європейських клубів.

Хоча Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 мільйона євро, Олімпіакосу довелося викласти близько чотири мільйони, аби випередити конкурентів і забезпечити трансфер.

Насіменту розглядають як інвестицію у майбутнє команди, але не виключено, що вже в новому сезоні він зможе вибороти місце у стартовому складі.

Раніше стало відомо, що Олімпіакос націлився на Сарагосу.