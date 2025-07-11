Німеччина

Грецький клуб хоче орендувати вінгера з правом викупу, але мюнхенці поки не згодні.

Олімпіакос зробив пропозицію Баварії щодо оренди іспанського вінгера Браяна Сарагоси, який досі не зміг проявити себе в німецькому клубі.

Греки готові заплатити два мільйони євро за річну оренду з опцією викупу за 7 мільйонів. Проте в Мюнхені вважають запропоновану суму недостатньою і очікують вигідніших умов.

Минулого сезону Сарагоса виступав за Осасуну на правах оренди, де провів 27 матчів у Ла Лізі, забив один гол і зробив сім асистів.

Нагадаємо, Баварія погодила перехід Сарагоси ще у грудні 2023 року за суму близько 15 мільйонів євро. У лютому 2024-го клуб вирішив прискорити трансфер і заплатив додаткові 4–5 мільйонів євро бонусами, підписавши контракт до 2029 року.

Втім, уже в серпні Сарагоса був відданий в оренду в Осасуну — без опції викупу. Тепер мюнхенці планують остаточний продаж гравця.