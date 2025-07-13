Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють лондонський Челсі та ПСЖ.
Ріс Джеймс, Getty Images
13 липня 2025, 21:07
Лондонський Челсі та французький Парі Сен-Жермен зіграють у фіналі Клубного чемпіонаті світу-2025 у Іст-Резерфорді.
Енцо Мареска, після перемоги над бразильським Палмейрасом (2:0), використав із перших хвилин Колвілла в центрі оборони, тоді як Джеймс гратиме в центрі поля.
Луїс Енріке, на тлі розгрому мадридського Реала (4:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Джеймс, Кайседо, Е. Фернандес — К. Палмер, Жуан Педро, Нету.
Запасні: Йоргенсен, Пендерс, Слоніна, Ачімпонг, Адарабіойо, Сарр, Ансельміно, Лавія, Сантос, Дьюзбері-Голл, Джордж, Нкунку, Делап, Джексон, Гую.
Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Камара, Кан Ін, Москардо, Маюлю, Заїр-Емері, Рамуш, Баркола, Мбає.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Гра Челсі — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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