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Президент ФІФА прокоментував кліматичні виклики та майбутні зміни у форматі клубного чемпіонату світу.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що матчі чемпіонату світу-2026, які відбуватимуться у денний час, проходитимуть переважно на критих стадіонах. Таким чином організатори намагаються мінімізувати вплив спеки, що стала об'єктом критики під час клубного чемпіонату світу в США.

— Звісно, спека — це проблема. Торік на Олімпійських іграх у Парижі денні змагання проходили за дуже жарких умов. Перерви на охолодження дуже важливі, і ми подумаємо, що ще можна зробити. Але у нас є криті стадіони, і ми обов’язково будемо використовувати їх у денний час наступного року, — наголосив Інфантіно.

Крім того, він прокоментував можливі зміни у форматі клубного чемпіонату світу. За словами президента, турнір 2029 року пройде за тими ж умовами, що й змагання 2025-го.

— Я розмовляв із європейськими командами, які приїхали сюди, і всі залишилися задоволеними. Деякі клуби, які не кваліфікувались, зв'язувалися з нами та запитували, чи можуть вони взяти участь. Звичайно, ми були б раді бачити тут Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Мілан і Барселону, але існують кваліфікаційні критерії.

— Подивимося, що принесе нам майбутнє. Ми поліпшимо ситуацію. Чи має бути дві чи чотири команди з однієї ліги? Є багато моментів, над якими можна подумати. Наразі ми продовжимо у тому ж форматі в 2029 році, а там побачимо, — підсумував Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня і стане першим турніром з розширеним форматом — 48 збірних замість 32.