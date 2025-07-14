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Після фіналу відбулися персональні відзнаки головного клубного турніру.

Півзахисник Челсі Коул Палмер визнаний найкращим гравцем Клубного чемпіонату світу-2025. 22-річний англієць став героєм фінального матчу проти ПСЖ, оформивши дубль і віддавши гольову передачу, що допомогло його команді здобути впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Загалом на турнірі Палмер записав до свого активу 3 голи та 2 асисти, ставши ключовою фігурою "синіх" на шляху до трофея. Однак у бомбардирській гонці він поступився 21-річному форварду Реала Гонсало Гарсії, який відзначився 4 голами та 1 результативною передачею.

Найкращим воротарем турніру було визнано Роберта Санчеса – голкіпера Челсі, який у шести матчах пропустив лише п’ять м’ячів і тричі залишав свої ворота недоторканими.

Звання найкращого молодого гравця дісталося 20-річному вінгеру ПСЖ Дезіре Дуе, який продемонстрував яскраву гру протягом турніру та записав на свій рахунок гол і асист.

Фінальний матч між Челсі та ПСЖ відбувся на стадіоні "МетЛайф" у Нью-Йорку, який прийматиме фінал чемпіонату світу-2026. Зустріч завершилася перемогою англійців з рахунком 3:0.

Клубний чемпіонат світу-2025 проходив у новому форматі з 32 командами: вісім груп по чотири клуби, далі – три раунди плей-оф і фінал. Турнір завершився тріумфом Челсі та індивідуальним визнанням для їхніх лідерів.