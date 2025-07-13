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Лондонці прагнуть перемоги над парижанами.

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер прокоментував майбутній фінал Клубного чемпіонату світу проти французького ПСЖ. Його слова наводить Tribalfootball.

"Очевидно, гравці Челсі впевнені в собі. Ми знаємо, що це буде важка гра, але це фінал і може статися все, що завгодно. Ми в передчутті чудового матчу. Всі готові.

Всі хочуть грати проти найкращої команди, щоб випробувати себе і ПСЖ, ймовірно, найкраща команда у світі, але ми в передчутті і готові до всього, що вони нам можуть запропонувати.

ПСЖ робить все на найвищому рівні, ми дивилися їхні ігри, але у нас є план, і ми збираємося спробувати його реалізувати. В нас є якість та бажання здобути історичну перемогу", — заявив Палмер.

Фінальний матч КЧС між Челсі та ПСЖ заплановано на 13 липня, 22:00 (15:00 за місцевим часом) за київським часом.