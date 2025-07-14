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У гравця були й більш цікаві варіанти за ходом сезону.

Французький фланговий захисник німецького Фрайбурга Кіліанн Сідія вже не перший сезон перебуває на видноті в Бундеслізі, але початок минулої кампанії для нього зіпсували м’язові травми та бажання піти на підвищення.

"Чорно-білі" в підсумку погано сприйняли забаганку гравця та вивели його із статусу футболіста стартового складу.

Як наслідок, лише 866 хвилин у 22 матчах за сезон та два забитих м’ячі, і ще більше бажання француза залишити колектив.

Наприкінці кампанії з’явився варіант навіть з англійським Ліверпулем, але "червоні" закрили проблемну позицію за рахунок підписання Джеремі Фрімпонга з леверкузенського Баєра.

Після цього на Сідію більше тривалий час ніхто не претендував, аж допоки на обрії не з’явився нідерландський ПСВ і трансферний процес було розпочато.

6 млн євро — фінальна вартість переходу та контракт на п’ять років від "сільських" очікують на гравця вже найближчим часом.