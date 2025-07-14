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Є питання до Луїса Енріке.

Нападник лондонського Челсі Жуан Педро висловився про бійку, яка сталася між персоналом та гравцями "синіх" і ПСЖ після фінального матчу Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить Globo Esporte.

"Я пішов захищати Андрея Сантоса. Бачив, що гравці ПСЖ оточили його. Як справжній бразилець я пішов захищати товариша. Тут же виявилося відразу багато народу, і в цьому натовпі мене штовхнули. Це частина гри. Вони просто не вміють програвати, але це частина футболу. А тепер прийшов час святкувати.

Я 40 днів перебував у відпустці і приїхав у розпал турніру за участю великих команд. Те, що я переживаю, не висловити словами. Не знаю, що сказати.

Я працював з особистим тренером, і ось я тут, вибиваю Флуміненсе, яка дала мені все... Було важко. Це мій перший фінал. Не пояснити те, що я відчуваю. Я забив два голи в півфіналі, один — у фіналі. Це незбагненно", — сказав Педро.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке спровокував бійку у фіналі КЧС.