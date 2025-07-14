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ФІФА визначила лауреата престижної нагороди.

Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу над французьким Парі Сен-Жермен у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Челсі — ПСЖ 3:0 Відео голів та огляд матчу КЧС-2025

Після завершення гри півзахисник "синіх" Коул Палмер прокоментував виступ власної команди.

"Це чудове відчуття. Тим паче, що перед грою всі сумнівались у нас. Ми дали бій. Це було добре!

Я люблю грати у фіналах. І ми знову в ньому перемогли.

Тренер розробив чудовий план гри. Він знав, де в суперників буде вільне місце. Я намагався віддячити йому за це своїм виступом.

Мареска будує щось особливе і важливе в Челсі. У нас молода команда. Усі говорили про нас купу лайна впродовж усього сезону. Але ми рухаємось у правильному напрямку", — заявив англійський виконавець.