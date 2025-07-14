ФІФА визначила лауреата престижної нагороди.
Коул Палмер, Getty Images
14 липня 2025, 09:38
Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу над французьким Парі Сен-Жермен у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025.
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Після завершення гри півзахисник "синіх" Коул Палмер прокоментував виступ власної команди.
"Це чудове відчуття. Тим паче, що перед грою всі сумнівались у нас. Ми дали бій. Це було добре!
Я люблю грати у фіналах. І ми знову в ньому перемогли.
Тренер розробив чудовий план гри. Він знав, де в суперників буде вільне місце. Я намагався віддячити йому за це своїм виступом.
Мареска будує щось особливе і важливе в Челсі. У нас молода команда. Усі говорили про нас купу лайна впродовж усього сезону. Але ми рухаємось у правильному напрямку", — заявив англійський виконавець.
Нагадаємо, що Палмера визнано найкращим гравцем усього турніру.