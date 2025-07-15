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Португальський фахівець знову працюватиме у Саудівській Аравії.

Новий головний тренер Ан-Насра Жорже Жезуш прокоментував своє призначення до саудівського клубу та висловився про взаємини з нападником команди Кріштіану Роналду.

"Я обожнюю перебувати в Саудівській Аравії, це країна майбутнього, не тільки у футболі. З великим задоволенням повертаюся. Я завжди був тут щасливий. Завжди перемагав і постараюся зробити це знову.

Без запрошення Роналду я б сюди не поїхав. Кріштіану гравець, який вигравав все, де б він не грав, але в Саудівській Аравії поки що ні. Ми говоримо однією мовою, все буде легко. Подивимося, чи зможу я допомогти цього року. Я не міг відмовитись від виклику, який кинув мені Кріштіану.

До мене завжди добре ставилися в Аль-Хілялі, тому мені нема на що скаржитися. Таке життя тренера. Я повертаюся до суперника. Це було те саме, що перейти з Бенфіки до Спортінга", — наводить слова Жезуша A Bola.

Також Жезуш нарікнув на нещодавнє рішення, яке завадило йому здійснити мрію: "Минулого року я зробив помилку, не прийнявши проект збірної Бразилії. Я не хотів їхати, бо був повністю зосереджений на Аль-Хілялі".

Додамо, що з 2018 до 2019 року, а також з 2023 по 2025 рік Жезуш тренував Аль-Хіляль. За цей час він виграв чемпіонат, Кубок і тричі Суперкубок країни.