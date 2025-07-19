Хорватська легенда залишається в футболі.
Іван Ракітич (праворуч), hajduk.hr
19 липня 2025, 09:25
Колишній півзахисник Севільї, каталонської Барселони та збірної Хорватії Іван Ракітич став технічним директором Хайдука. Про це повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.
Зазначається, що 37-річний хорват стане одним із помічників спортивного директора Хайдука Горана Вучевича. Ракітич відповідатиме за гравців та технічний персонал основної команди.
Останнім клубом в ігровій кар'єрі легендарного хорвата був саме Хайдук, за який він у минулому сезоні провів 39 матчів, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.
Раніше Іван Ракітич прокоментував своє рішення про завершення кар'єри футболіста.