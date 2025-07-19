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Хорватська легенда залишається в футболі.

Колишній півзахисник Севільї, каталонської Барселони та збірної Хорватії Іван Ракітич став технічним директором Хайдука. Про це повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.

Зазначається, що 37-річний хорват стане одним із помічників спортивного директора Хайдука Горана Вучевича. Ракітич відповідатиме за гравців та технічний персонал основної команди.

Останнім клубом в ігровій кар'єрі легендарного хорвата був саме Хайдук, за який він у минулому сезоні провів 39 матчів, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Іван Ракітич прокоментував своє рішення про завершення кар'єри футболіста.