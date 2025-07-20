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Колишня команда Романа Яремчука обіграла Юніон.

Брюгге у матчі за Суперкубок Бельгії здобув вольову перемогу над Юніоном з рахунком 2:1.

Юніон відкрив рахунок на 15 хвилині зусиллями Франьо Івановича, після чого на 31 хвилині Хрістос Цоліс зрівняв цифри на табло, реалізувавши пенальті.

Перемогу команді Нікі Геєна приніс забитий м'яч у виконанні Ганса Ванакена після передачі Цоліса на першій компенсованій хвилині до першого тайму.

Для Брюгге це був 18 трофей Суперкубку Бельгії, тоді як останній виграв у 2022 році. Це рекорд Бельгії, а Юніон був попереднім володарем трофею.

Минулого сезону Юніон виграв чемпіонат, випередивши Брюгге на три очки, а останній взяв Кубок країни.