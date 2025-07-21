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Флагман саудівського футболу відмовився від участі в турнірі через перевантаження гравців і порушення умов відпочинку.

Саудівський гранд Аль-Хіляль офіційно повідомив, що не братиме участі в Суперкубку країни, який заплановано на 19–23 серпня. У клубі пояснили своє рішення рядом причин, пов’язаних з перенавантаженням футболістів і невідповідністю організації турніру вимогам внутрішнього регламенту.

У листі, надісланому до футбольної федерації, Аль-Хіляль зазначив, що участь у Суперкубку скоротила б щорічну відпустку гравців до 21 дня замість передбачених 28, що порушує положення контрактів відповідно до місцевих правил.

Крім цього, клуб нагадав, що нещодавно виступав на Клубному чемпіонаті світу в США, де дійшов до чвертьфіналу. Це змусило команду відкласти старт передсезонної підготовки, що створило нерівні умови порівняно з іншими учасниками майбутнього турніру.

Ще одним моментом стало пізнє оголошення місця проведення Суперкубка — Гонконг. Про це повідомили лише 13 червня, тоді як команда вже перебувала у США, а офіційний календар був оприлюднений 1 числа без уточнення локації.

Медичний штаб клубу також зафіксував значне фізичне виснаження у ряду гравців після насиченого сезону та регулярних викликів до збірних, що ще більше підкріпило рішення про зняття з турніру.

Таким чином, у Суперкубку залишиться три інших учасники, а організатори будуть змушені переглянути формат змагання.