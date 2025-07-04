Італія

Саудівський клуб веде боротьбу з Галатасараєм за хавбека Інтера, який може змінити клуб цього літа.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу потрапив до сфери інтересів Аль-Хіляля. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, 31-річного турка хоче бачити у своїй команді новий головний тренер саудівського клубу Сімоне Індзагі, який до цього працював саме з Інтером.

Попри активний інтерес з боку Аль-Хіляля, головним претендентом на підписання Чалханоглу залишається Галатасарай. Турецький гранд нібито планує повернення гравця на батьківщину, однак офіційної пропозиції міланському клубу поки що не надходило.

Контракт Чалханоглу з Інтером чинний до 2027 року, але керівництво клубу готове розглянути пропозиції у межах 30 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 турецький півзахисник провів 47 матчів, забив 11 м’ячів та зробив вісім результативних передач.