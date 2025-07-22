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Форвард підписав контракт на два роки.

Црвена Звезда на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Марко Арнаутовичем.

Угода з 36-річним австрійцем розрахована на два роки. У складі сербської команди він виступатиме під 89 номером.

Футболіст дістався сербам безкоштовно, бо мав статус вільного агента після відходу з міланського Інтера.

Минулого сезону Арнаутович провів 28 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.