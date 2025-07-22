Форвард підписав контракт на два роки.
Марко Арнаутович, ФК Црвена Звезда
22 липня 2025, 07:20
Црвена Звезда на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Марко Арнаутовичем.
Угода з 36-річним австрійцем розрахована на два роки. У складі сербської команди він виступатиме під 89 номером.
Футболіст дістався сербам безкоштовно, бо мав статус вільного агента після відходу з міланського Інтера.
Минулого сезону Арнаутович провів 28 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.