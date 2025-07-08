Німеччина

Угода з 18-річним сербом розрахована до літа 2029 року.

Штутгарт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Црвени Звезди Лазаром Йовановичем.

Угода з 18-річним сербом розрахована до літа 2029 року, а сума трансферу за даними ЗМІ склала близько п'яти мільйонів євро.

Йованович є вихованцем Црвени Звезди. Минулого сезону він провів 25 матчів, у яких забив шість голів та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що Баварія не готова запропонувати за Вольтемаде 80-100 млн.