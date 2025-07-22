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Сума трансферу становила близько 1,6 мільйонів євро.

Воротар Ньюеллс Олд Бойз Кейлор Навас став гравцем мексиканського Пумаса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сума трансферу 38-річного костаріканця склала 1,6 мільйонів євро, а ще 85,5 тисяч євро прописані у якості бонусів.

"Це рішення ухвалено з огляду на переконання в необхідності підтримувати колективний проєкт, у якому відданість, професіоналізм та повага до цінностей клубу є стовпами, що не підлягають обговоренню.

Ми твердо віримо, що для досягнення наших спортивних і людських цілей необхідно, щоб кожен учасник рухався в одному напрямку, завжди ставлячи колективне вище за індивідуальне", — сказано у заяві Ньюеллс Олд Бойз.

Навас виступав за Ньюеллс із січня цього року. На його рахунку 16 матчів, з яких вісім на нуль за 11 пропущених м'ячів.

Після двох стартових турів Пумас не набрав жодного очка, посідаючи останнє місце у чемпіонаті Мексики.