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Португальський опорник Вільям Карвалью знайшов свій новий клуб.

Опорний півзахисник Вільям Карвалью підписав контракт із Пачукою, передає офіційний сайт клубу.

Деталі договору про співпрацю з 33-річним португальцем не розголошуються. Свій колишній клуб, а саме Реал Бетіс, гравець залишив на правах вільного агента.

"Зелено-білих" Карвалью представляв із липня 2018 року. Тоді рідний для Вільяма Спортінг Лісабон отримав за нього 18,5 млн євро.

На рахунку опорника 11 голів і 16 асистів у 223-х матчах за Реал Бетіс у всіх турнірах. Португалець допоміг клубу із Севільї виграти Кубок Іспанії-2021/22.

У 80-ти поєдинках за збірну Португалії він відзначився п'ятьма результативними ударами й трьома гольовими передачами. Зі своєю національною командою Карвалью став чемпіоном Європи-2016 і переможцем Ліги націй у 2019 році.