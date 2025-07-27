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Легенда мюнхенської Баварії підкорюватиме МЛС.

Нападник Баварії Томас Мюллер визначився зі своїм майбутнім, передає журналіст Ніколо Скіра.

Мюллер провів свій останній матч за Баварію

Очікується, що 35-річний німець підпише контракт із клубом МЛС. За даними журналіста Бена Джейкобса, переговори з гравцем веде Ванкувер Вайткепс.

Паралельно канадці узгоджують вартість компенсації за викуп прав на підписання [discovery rights] Мюллера, які належать Цинциннаті. Томас стане вільним агентом уже першого серпня.

Раніше з'явилася інформація, що легенда Баварії обирає між двома клубами МЛС, один з яких — Лос-Анджелес ФК.