Легенда мюнхенської Баварії підкорюватиме МЛС.
Томас Мюллер, Getty Images
27 липня 2025, 11:47
Нападник Баварії Томас Мюллер визначився зі своїм майбутнім, передає журналіст Ніколо Скіра.
Мюллер провів свій останній матч за Баварію
Очікується, що 35-річний німець підпише контракт із клубом МЛС. За даними журналіста Бена Джейкобса, переговори з гравцем веде Ванкувер Вайткепс.
Паралельно канадці узгоджують вартість компенсації за викуп прав на підписання [discovery rights] Мюллера, які належать Цинциннаті. Томас стане вільним агентом уже першого серпня.
Раніше з'явилася інформація, що легенда Баварії обирає між двома клубами МЛС, один з яких — Лос-Анджелес ФК.