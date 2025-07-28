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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 липня 2025 року.

Завершилася 1250 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Українські військовослужбовці звільнили село Кіндратівка Хотінської громади в Сумській області. Наразі в Кіндратівці тривають стабілізаційні дії.

- Війська рф вдарили з безпілотника по автобусу в Сумській області. Внаслідок атаки загинули трое людей, ще 19 людей зазнали поранень. Загалом в автобусі перебували 39 пасажирів.

- Президент Володимир Зеленський підписав закони про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів і факторинг. До цього у ЄС оголосили, що Україна отримає лише частину траншу за програмою Ukraine Facility, бо виконала не всі реформи.

- Зеленський запровадив санкції РНБО проти 95 російських компаній та людей, які постачають рідкісноземельні метали російському воєнно-промисловому комплексові. Також Україна синхронізувала обмеження із санкціями Європейського Союзу, які, зокрема, стосуються компаній із росії, Китаю, ОАЕ, Ірану.

- Американсько-німецька компанія Auterion надішле Україні 33 тисячі своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом, щоб допомогти протидіяти масованим атакам російських дронів. Про це пише Financial Times.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб. Зафіксовано 1 431 удар дронами-камікадзе, ворог здійснив 3 875 артилерійських обстрілів.

Дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, одне з яких досі триває. Протягом доби ворог здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню; завдав 14 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби.

Чотири атаки відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки. Ударів російськими керованими авіабомбами зазнали населені пункти Чугунівка та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

Чотирнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили шість атак поблизу Серебрянки та в напрямку Сіверська. Одне бойове триває зіткнення до цього часу.

На Краматорському напрямку війська загарбника один раз атакували поблизу Ступочок.

Ворог десять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів: Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине – а також у напрямках: Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Два бойові зіткнення тривають. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти: Родинське, Мирноград, Миколаївка та Покровськ. За попередніми підрахунками, сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 80 окупантів, з яких 57 – безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку загарбники завдали удару керованими авіабомбами по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три спроби прориву у напрямку Придніпровського. Крім того, скинув керовані авіабомби на населений пункт Львове.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

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