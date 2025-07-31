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Португальський фахівець відзначив свого зіркового підопічного.

Головний тренер саудівського Ан-Насра Жорже Жезуш висловився про нападника команди Кріштіану Роналду. Його слова наводить Bola na Rede.

"У Португалії не усвідомлюють значущість цієї визначної особистості. Я говорю про нього не тільки як про гравця, а й як про легенду.

Люди в Саудівській Аравії кілька годин стоять під дощем просто для того, щоб побачити його і сфотографуватися з ним. Вони чекають по вісім, дев'ять годин. Це разюче відрізняється від того, що відбувається в Португалії", – сказав Жезуш.