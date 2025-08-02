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Потужні слова норвезького нападника.

Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд висловився про шанси "лангсландет" перемогти на чемпіонаті світу з футболу. Його слова наводить журнал Time.

"Норвегія ніколи не виграє чемпіонату світу. Якщо ми пройдемо відбір, це буде схоже на перемогу великої збірної на Мундіалі. Буде найбільша вечірка в історії. В Осло розпочнуться неймовірні гуляння.

Не хочеться говорити, що США ніколи не візьмуть чемпіонат світу, а раптом вони справді виграють. Тож у них є шанс у 1% на перемогу. Норвегія має 0,5 %", – сказав Голанд.

Наразі збірна Норвегії після чотирьох зіграних матчів відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026 посідає перше місце у групі I, набравши 12 очок.