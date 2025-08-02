Потужні слова норвезького нападника.
Ерлінг Голанд, getty images
02 серпня 2025, 15:19
Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд висловився про шанси "лангсландет" перемогти на чемпіонаті світу з футболу. Його слова наводить журнал Time.
"Норвегія ніколи не виграє чемпіонату світу. Якщо ми пройдемо відбір, це буде схоже на перемогу великої збірної на Мундіалі. Буде найбільша вечірка в історії. В Осло розпочнуться неймовірні гуляння.
Не хочеться говорити, що США ніколи не візьмуть чемпіонат світу, а раптом вони справді виграють. Тож у них є шанс у 1% на перемогу. Норвегія має 0,5 %", – сказав Голанд.
Наразі збірна Норвегії після чотирьох зіграних матчів відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026 посідає перше місце у групі I, набравши 12 очок.