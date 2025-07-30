Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стало відомо, де і коли відбудеться жеребкування мундіалю 2026 року.

Жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року відбудеться 5 грудня у Лас-Вегасі, незважаючи на те, що місто не прийме жодного матчу турніру. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, жеребкування пройде в залі Сфера — найбільшій сферичній споруді у світі, яка вміщує близько 17,5 тисячі глядачів. Це місце оснащено унікальним екраном площею понад 50 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, у ЧС-2026 візьмуть участь 48 збірних, а сам турнір пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Чинним переможцем турніру є збірна Аргентини, яка у 2022 році у фінальному матчі виявилася сильнішою за Францію у серії пенальті.