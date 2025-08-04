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Португальський клуб увічнив пам’ять загиблих у ДТП братів, які пройшли через його академіюю

Португальський клуб Гондомар зворушливо вшанував пам’ять Діогу Жоти та його брата Андре Сілви, які нещодавно трагічно загинули в автокатастрофі. Обидва футболісти свого часу робили перші кроки у професійному спорті саме в цій команді.

Пресслужба клубу повідомила, що до сезону-2025/26 було створено три комплекти нової ігрової форми із портретами братів. На звороті футболок також розміщено символ нескінченності, що уособлює вічну пам’ять, поруч з іменами Діогу Жоти та Андре Сілви.

Жота тренувався в академії Гондомара з 2005 по 2013 рік, а Сілва захищав кольори юнацької команди з 2008 по 2010, після чого продовжив кар’єру в структурі Порту. Ініціатива клубу покликана не лише вшанувати пам’ять гравців, а й нагадати про їхній внесок у розвиток місцевого футболу.