Італія

Португальський форвард Мілана повторив святкування свого покійного співвітчизника.

Форвард Мілана Рафаель Леан зворушливо вшанував пам’ять свого покійного товариша по збірній Португалії Діогу Жоти, який трагічно загинув у ДТП на початку липня. Після свого гола у матчі проти Ліверпуля Леау повторив фірмове святкування Жоти, показавши символічний жест із числом 20 — номером, під яким Діогу виступав на Енфілді.

Гол Леау став одним із ключових моментів матчу — нападник Мілана блискуче реалізував швидку контратаку після передачі Пулішича, залишивши не при справах Вірджила ван Дейка та вразивши ворота потужним ударом. Попри скандальність моменту — частина фанатів Ліверпуля вимагала фолу в епізоді — саме святкування гравця викликало емоції та повагу.

Матч у Гонконзі завершився перемогою Мілана з рахунком 4:2. Для "червоних" це був перший передсезонний поєдинок у рамках азійського турне, і одразу — з відчутними емоційними подіями. Леау своєю дією показав: на полі є місце не лише суперництву, а й глибокій шані до друзів, навіть якщо ті представляли інший клуб.