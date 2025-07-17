Клуб вшановує пам’ять загиблого екс-форварда, який став символом золотого періоду.
Діогу Жота, getty images
17 липня 2025, 23:03
Вулвергемптон оголосив про включення Діогу Жоти до Зали слави клубу — на знак поваги до його внеску та впливу, який його трагічна смерть мала на футбольний світ. Повідомляє журналіст видання BBC.
27-річний португалець загинув 3 липня в автокатастрофі в Іспанії разом зі своїм молодшим братом Андре Сілвою, який також був футболістом. За Вулвз Жота провів 131 матч і забив 44 голи, зіграв ключову роль у виході клубу до Прем'єр-ліги в сезоні 2017/18 та у виході до Ліги Європи рік по тому.
"Це виняткова ситуація, яка не потребувала тривалих обговорень", — заявив віцепрезидент клубу Джон Річардс. — "Ми хочемо якнайшвидше вшанувати його пам’ять. Це наш щирий жест любові та вдячності".
Клуб планує провести хвилину мовчання та інші заходи пам’яті під час матчу з Сельтою 9 серпня, а також у стартовому матчі Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті.