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Колишній лідер Тоттенгема провів лише один матч за італійський клуб і готується до нового виклику.

Півзахисник Комо Деле Аллі, схоже, залишить італійський клуб цього літа. Як повідомляється, 29-річним англійцем активно цікавиться один із клубів МЛС, який вже розпочав процес перемовин щодо можливого трансферу.

Аллі приєднався до Комо в січні 2025 року, однак через проблеми з формою та фізичним станом зміг провести лише один матч у складі команди. Його чинний контракт з клубом діє до літа 2026 року, проте сторони можуть розійтися раніше.

Найяскравіший період у кар'єрі хавбека припав на роки виступів за Тоттенгем, де він провів 269 матчів, забив 67 голів і зробив 57 результативних передач. У складі збірної Англії Аллі дебютував у 19 років, зігравши 37 матчів і забивши 3 голи. З національною командою він дійшов до півфіналу чемпіонату світу 2018 року.

Комо завершив минулий сезон Серії А на 10-й позиції. Нову кампанію команда розпочне 24 серпня домашнім матчем проти Лаціо. Ймовірно, Деле вже не буде частиною складу на старті чемпіонату.

Раніше з'явилась інформація, що Аллі розмірковує над завершенням кар’єри в 29 років.