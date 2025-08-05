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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 серпня 2025 року.

Завершилася 1258 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Нідерланди оголосили, що поставлять Україні пакет американського озброєння на суму 500 млн євро. Зокрема, допомога міститиме деталі й ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Це перший пакет у межах нового механізму підтримки України від США та НАТО через ініціативу PURL, за яким американську зброю фінансують члени Альянсу.

- У ніч проти 4 серпня Служба безпеки України атакувала безпілотниками військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму. Унаслідок цього один літак знищено, а ще чотири зазнали пошкоджень. А 2 серпня Сили оборони знищили зенітний ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також Генштаб ЗСУ підтвердив, що 3 серпня військові завдали успішного удару по базі паливно-заправного комплексу аеропорту Сочі.

- НАБУ та САП повідомили про підозру шістьом фігурантам корупційної справи на закупівлях дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Після цього під варту з правом внесення застави, зокрема, відправили двох з них — народного депутата Олексія Кузнєцова та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая.

- У Краматорську зросла до 7 кількість загиблих унаслідок російської атаки 31 липня на п’ятиповерхівку.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 575 дронів-камікадзе та здійснили 4 020 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 14 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, а також здійснив 343 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів: Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське, та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки. Бої не вщухають у семи локаціях.

Чотири штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та Виїмки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. Авіація окупанта вдарила авіабомбами по Іванопіллю.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів: Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут. Досі тривають три боєзіткнення. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 187 окупантів, із них 124 – безповоротно. Також українські воїни знищили вісім автомобілів, три мотоцикли, 35 БпЛА, оптико-електронний комплекс спостереження «Муром-М»; також пошкоджено автомобіль і пункт управління БпЛА ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів: Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка. Бої тривають у шести локаціях.

На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор атакував позиції наших захисників у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів.

На решті напрямків – без особливих змін.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні – Харків, Харківщина, дуже сильні наші люди. Спочатку – бойові бригади. Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі – позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади. Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта.

Відзначив хлопців державними нагородами. В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно – за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби. Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових.

Тут, у Харкові, бачилися сьогодні з хлопцями й дівчатами дуже юними, але вони вже знають, чого хочуть, якими хочуть бути, та що їхній вибір – це Україна, незалежна Україна. Ми всі виборюємо одне – незалежність для України. І це битва, яку ще належить виграти – всім разом, всім українцям, українкам. Дякую вам!".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!