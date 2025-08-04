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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 серпня 2025 року.

Завершилася 1257 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая та голову Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Вони обоє фігурують у медіа як підозрювані в корупційній справі, яку викрили напередодні. За даними слідства, ця корупційна схема полягала в укладенні державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами.

- Міністерство оборони затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна Збройних сил України — ММ-25. Він замінить чинний ММ-14, відомий як піксель.

- Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних сил України. За словами глави держави, нині Повітряні сили реалізовують стратегію розвитку української авіації на 20 років.

- У селі Бузьке Миколаївської області цивільні, озброєні битами й металевими трубами, напали на військовослужбовців ТЦК та СП. За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та з боку цивільних. Для самозахисту один із військовослужбовців вистрілив із травматичного пістолета.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 153 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані бомби, здійснив 903 удари дронами-камікадзе та 3011 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян, ще чотири бойові зіткнення тривають. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема 17 – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Ворог дев’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку – у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки, в напрямку Серебрянки та Сіверська. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

Наші війська відбили сім атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 67 та поранили 21 окупанта на цьому напрямку, знищили два автомобілі та один мотоцикл. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, два мотоцикли та ворожу гармату.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Херсон, Новоандріївка та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хочу подякувати нашим людям у Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на Півдні, на Харківщині, на Сумщині. Всюди, де постійні російські удари по звичайним будинкам, по енергетиці, фактично просто по життю людей. Завжди є робота по відновленню, завжди наші роблять максимум, щоб урятувати людей. Дякую кожному, хто так працює – заради нашої держави, наших людей. Дякую всім, хто з Україною".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!