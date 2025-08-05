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Воротар Рандріамамі та захисник Марудза попрощалися з клубом після інциденту в SuperValu.

Футбольний клуб Керрі опинився в центрі скандалу після того, як двоє гравців команди були спіймані на крадіжці в місцевому супермаркеті SuperValu.

Йдеться про воротаря Матіаса Рандріамамі та захисника Шейна Марудзу. Обох було негайно звільнено.

Клуб оперативно відреагував на інцидент короткою офіційною заявою, в якій зазначено, що поведінка гравців не відповідає цінностям і стандартам, яких дотримується Керрі.

Рандріамамі, уродженець Франції та гравець національної збірної Мадагаскару, втратив місце в команді разом із Шейном Марудзою — футболістом із Зімбабве, який приєднався до клубу лише тиждень тому.

Раніше стало відомо, що найкращий гравець матчу чемпіонату Данії отримав в якості нагороди візок з картоплею.