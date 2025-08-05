Німеччина

Англійці хочуть виручити за футболіста близько 30-35 млн євро.

Півзахисник Арсенала Фабіу Вієйра може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного португальця зацікавлений Штутгарт, який вже розпочав переговори з керівництвом "канонірів".

Також наголошується, що лондонський клуб готовий відпустити футболіста за 30-35 млн євро.

Минулого сезону Вієйра провів 42 матчі за Порту на правах оренди, в яких забив п'ять голів та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що Баварія близька до підписання Вольтемаде.